Corporation Métaux Précieux du Québec fore 1,14 g/t Au sur 70,3 m à la découverte de La Pointe Extension

Les résultats d’analyse sont attendus pour 11 sondages (« DDH ») incluant 4 DDH de La Pointe Extension

Les faits saillants du programme de forage d’hiver 2020 sont: 1,14 g/t Au sur 70,30 m incluant 1,66 g/t Au sur 36,90 m 3,65 g/t Au sur 4,10 m 1,45 g/t Au sur 35,40 m 1,15 g/t Au sur 80,10 m incluant 4,63 g / t Au sur 5,95 m 0,60 g/t Au sur 51,60 m 4,15 g/t Au sur 3,50 m

La campagne de forage d’été de 7 000 m au diamant commencera au début août

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 22 juillet 2020 / Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM » ou la « Société ») (TSXV:CJC)(OTCQB:CJCFF)(FSE:YXEP) a le plaisir d’annoncer des résultats de forage supplémentaires sur la découverte de La Pointe Extension à la suite du programme hivernal de forage au diamant de 7 448 m sur le projet Sakami détenu à 100 % (le « Projet ») sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, au Québec. Une campagne de forage d’été de 7 000 m est programmée de commencer au début d’août pour mieux définir le potentiel d’exploration de cette découverte. Les résultats d’analyse sont attendus 4 DDH terminés sur La Pointe Extension.

Les résultats reçus du programme de forage hivernal continuent à souligner la continuité du système minéralisé aurifère et un potentiel d’exploration important au sud-ouest du gîte de La Pointe (voir le tableau 1 pour les résultats complets de la campagne)

Normand Champigny, chef de la direction de QPM, a déclaré: « Nos activités d’exploration menées depuis la création de la Société en 2018 ont abouti à la découverte de La Pointe Extension et à un taux élevé de résultats de forage réussis. »

Le gîte de La Pointe et la nouvelle découverte de La Pointe Extension font partie d’un axe minéralisé d’une longueur de plus de 2 km sur le Projet orienté SSO-NNE (voir les figures 1 et 2 et les communiqués de presse du 21 avril , 18 juin et 23 juin 2020). Cette découverte présente des extensions potentielles plurikilométriques qui ont fait l’objet d’une exploration de surface très limitée et d’aucun forage.

Les résultats des sondages indiquent que la minéralisation aurifère de la découverte de La Pointe Extension et de La Pointe montrent des caractéristiques géologiques similaires : encaissées dans une séquence volcano-sédimentaire du groupe de Yasinski (sous-province de La Grande) qui est métamorphisée au faciès amphibolite et fortement déformée par un événement régional d’orientation OSO à ENE. Cette séquence est en contact avec les roches sédimentaires du groupe de Laguiche (sous- province d’Opinaca) à l’est. Les lithologies sont composées principalement de : 1) paragneiss riche en biotite et silicifié avec des intrusions de granodiorite, tonalite et pegmatite, et 2) amphibolite (formation de fer sédimentaire métamorphisée et roche volcanique mafique). La minéralisation aurifère s’accompagne d’arsénopyrite disséminée, de pyrite et de pyrrhotite et recoupée par des veinules de quartz-carbonate.

Le Projet confère à la Société une position dominante sur un segment de 23 km de long d’un contact géologique favorable et comprend 259 claims (131,1 km2). Il est situé à 570 km au nord de Val-d’Or, à 120 km à l’est de la municipalité de Wemindji, à 90 km de la mine d’or Éléonore et à 47 km au nord-est de la route pavée de la Baie-James. De bonnes infrastructures sont présentes, notamment des routes d’accès importantes, un réseau hydroélectrique et des aéroports. Le forage peut être effectué tout au long de l’année.

Assurance qualité / contrôle de la qualité

Le contrat de forage a été attribué à Forage Val-d’Or inc. basé à Val-d’Or, Québec. Le diamètre des DDH est NQW. Le forage a eu lieu du 15 janvier au 24 mars 2020. Des procédures d’assurance qualité et contrôle de la qualité ont été mises en œuvre afin de s’assurer des meilleures pratiques en matière d’échantillonnage et d’analyse d’échantillons de carottes. La carotte de forage a été décrite et ensuite coupée, une moitié a été expédiée pour analyse et l’autre moitié a été conservée comme un échantillon témoin. Des échantillons standards, des doublons et des stériles ont été insérés régulièrement dans les envois d’échantillons. Les échantillons ont été mis dans des sacs individuels identifiés puis assemblés dans des conteneurs scellés qui ont été livrés au laboratoire d’ALS Minerals de Val-d’Or, Québec. Avant leur préparation, les échantillons sont pesés et répertoriés. Tous les échantillons sont analysés par pyroanalyse avec une finition à la spectrométrie d’absorption atomique sur un échantillon de 30 g (0,005-10 ppm Au). Toutes les analyses dépassant 10 ppm Au ont été reprises avec une finition gravimétrique.

Personnes qualifiées

Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société et Jean-Sébastien Lavallée, (OGQ # 773), géologue, vice-président exploration, administrateur et actionnaire de la Société, deux personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers, ont préparé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d’exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d’Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d’or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L’objectif de QPM est d’avancer rapidement le projet à l’étape de l’estimation de ressources minérales.

Tableau 1: Projet Sakami – Sommaire des résultats aurifères importants, gîte La Pointe et

La Pointe Extension et secteur Simon – Communiqué de presse du 22 juillet 2020.

Remarques:

Les intervalles correspondent aux longueurs de carotte. Les DDH sont généralement planifiés pour recouper la minéralisation aussi près de la perpendiculaire que possible. Les épaisseurs vraies sont estimées de 75 % à 90 % de la longueur des intervalles lorsque l’angle des DDH et les pendages des horizons minéralisés sont pris en compte. Toutes les teneurs en or présentées ne sont pas coupées.

Gîte La Pointe et La Pointe Extension

# Sondage UTM E UTM N Longueur

(m) Azimut

(°) Angle

(°) Nombre d’échantillons De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Au

(g/t) Gîte La Pointe PT-20-138 375462 5895042 141 135 -50 94 Pas de valeurs significatives PT-20-139 375532 5895041 60 135 -50 59 36,50 40,00 3,50 4,15 PT-20-140 375496 5895077 174 135 -63 149 118,00 119,00 1,00 1,17 173,00 174,00 1,00 1,68 PT-20-141 375536 5895107 132 135 -54 109 54,00 65,00 11,00 1,04 Incluant 54,00 55,50 1,50 3,41 Incluant 62,30 65,00 2,70 1,66 79,40 80,50 1,10 1,13 105,00 106,00 1,00 1,23 PT-20-142 375496 5895008 60 135 -50 62 39,00 40,00 1,00 1,31 PT-20-143 375623 5895020 201 0 -50 183 83,00 84,00 1,00 1,99 PT-20-144 375602 5894893 276 330 -50 209 69,00 72,00 3,00 1,68 163,50 164,00 0,50 1,17 193,80 195,00 1,20 1,15 PT-20-145 375650 5894909 216 335 -50 182 22,10 26,10 4,00 1,31 45,30 96,90 51,60 0,60 incluant 60,00 63,00 3,00 1,33 incluant 72,50 79,00 6,50 2,14 PT-20-146 375695 5894940 270 0 -50 235 60,50 64,70 4,20 1,55 PT-20-147 375812 5894959 276 0 -50 214 22,00 29,00 7,00 2,69 125,90 137,00 11,10 0,31 incluant 125,90 127,40 1,50 1,09 171,00 175,50 4,50 1,38 La Pointe Extension PT-20-148 374470 5894276 345 145 -50 316 54,00 55,20 1,20 1,06 241,20 241,60 0,40 5,61 279,00 280,50 1,50 4,06 288,90 296,50 7,60 2,91 PT-20-149 374202 5894096 348 145 -50 280 241,45 242,15 0,70 2,19 252,50 253,20 0,70 5,06 PT-20-150 374263 5894016 270 143,4 -50,7 210 189,50 221,00 31,50 0,49 PT-20-151 373962 5893849 336 145 -50 300 231,90 312,00 80,10 1,15 incluant 269,00 293,95 24,95 2,21 incluant 288,00 293,95 5,95 4,63 PT-20-152 374632 5894963 729 27 -53 130 700,50 714,00 13,50 0,52 PT-20-153 374019 5893767 267 145 -50 222 152,10 187,50 35,40 1,45 incluant 175,00 179,10 4,10 3,65 PT-20-154 374017 5893857 366 145 -50 296 74,80 81,60 6,80 2,74 incluant 81,10 81,60 1,50 11,75 196,40 266,70 70,30 1,14 incluant 196,40 233,30 36,90 1,66 PT-20-155 373935 5893799 294 145 -50 244 Résultats en attente PT-20-156 373906 5893749 300 145 -50 278 Résultats en attente PT-20-157 373865 5893720 378 145 -50 340 Résultats en attente PT-20-158 373917 5893646 264 145 -50 227 Résultats en attente

Secteur Simon

# Sondage UTM E UTM N Longueur

(m) Azimut

(°) Angle

(°) Nombre d’échantillons De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Au

(g/t) SI-20-06 376176 5897593 165 315 -60 148 7,50 11,50 4,00 0,37 23,60 31,50 7,90 0,30 48,00 105,30 57,30 0,52 incluant 48,00 66,00 18,00 0,90 incluant 84,50 105,30 20,80 0,57 SI-20-07 376442 5897352 150 330 -60 121 Pas de valeurs significatives SI-20-08 376232 5897427 126 135 -75 39 78,50 80,30 1,80 0,72 SI-20-09 376143 5897503 146,20 315 -50 124 30,50 31,60 1,10 1,31 SI-20-10 376338 5897569 150 315 -50 48 Pas de valeurs significatives SI-20-11 376555 5897372 159 315 -50 70 Résultats en attente SI-20-12 376759 5897593 129 315 -75 48 Résultats en attente SI-20-13 377064 5897440 201 315 -75 22 Résultats en attente SI-20-14 377005 5897500 150 315 -50 24 Résultats en attente SI-20-15 376934 5897308 150 315 -50 5 Résultats en attente SI-20-16 376176 5897593 219 315 -72 150 Résultats en attente

